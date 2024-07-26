Без резких движений: Эксперт рассказал, как вести себя рядом с шаровой молнией

Поблизости с шаровой молнией необходимо вести себя предельно осторожно, ведь её траектория непредсказуема. Об этом рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

Данный вид молнии является сгустком аккумулированной энергии, который может выплеснуть свою мощь в любое место: какой-то объект или тело человека, убив его разрядом. В плохую погоду шаровая молния способна влететь в открытое окно и передвигаться по комнате, поэтому Гринин советует держать все пути в дом закрытыми.

"Если она всё же попала в квартиру, не надо пытаться ловить её или "прогонять" обратно в окно. Нужно медленно, плавно как бы перетечь в другую комнату, закрыв за собой дверь. Всё-таки это не разумное существо, и специально за человеком она двигаться не будет", — заключил Гринин в беседе с "Москвой 24".