Россиян предупредили о чесоточных клещах и стафилококке на купюрах

Подхватить острую инфекцию и слечь с плохим самочувствием на несколько дней можно по самым неожиданным причинам. Например, существует риск заразиться через поверхность старых купюр. Об этом рассказала терапевт Ольга Чиркова.

"На поверхности денег, особенно старых купюр, могут длительно обитать такие бактерии, как стафилококки, стрептококки, кишечная палочка. Они могут вызывать различные заболевания, включая инфекции кожи, дыхательных путей и пищеварительной системы. Грибки также могут обитать на деньгах", — рассказала эксперт в разговоре с NEWS.ru.

По словам медика, некоторые виды грибков могут вызывать аллергические реакции у предрасположенных к этому людей.

Значительно дольше на поверхности банкнот и монет могут выживать вирусы. Именно поэтому важно ограничить контакты с болеющим человеком и не брать у него из рук различные предметы, так как они несут потенциальную угрозу здоровью. Кроме того, через купюры, как отметила специалист, вполне реально подхватить даже чесоточного клеща.

Однако, подчеркнула медик, это совсем не значит, что любая купюра может нанести вред человеку. Опасность существует лишь в случаях ослабленного иммунитета или наличия открытых ран. В таком случае действительно лучше избегать контакта с деньгами.