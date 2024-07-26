Правило трёх минут: Врач рассказал, как лакомиться курицей без страха подхватить сальмонеллёз Врач Иванов предупредил об опасности сальмонеллёза в плохо обработанных продуктах 26 июля, 14:01 Shutterstock / FOTODOM / spicyPXL

Куриное мясо и яйца — дешёвый источник белка, поэтому блюда с этими продуктами есть практически в любом заведении общепита. Они же и являются частой причиной пищевых отравлений, в том числе со смертельным исходом. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов в беседе с Life.ru рассказал, как лакомиться курочкой без страха подхватить сальмонеллёз.

Как пояснил медик, пищевую токсикоинфекцию вызывает сальмонелла — бактерия, которая поступает в организм человека с пищей. Она обитает в кишечном тракте многих домашних птиц, чаще всего у куриц. При откладывании яиц бактерия попадает на скорлупу, а оттуда — внутрь, где активно размножается. При этом сами пернатые сальмонеллёзом не болеют, а лишь являются переносчиками. Получить кишечную инфекцию может только человек. Происходит это, если он съедает птичье мясо или яйцо, которые были недостаточно термически обработаны. Попав вместе с пищей в желудок, а затем на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, бактерия начинает размножаться. В течение нескольких часов — от пяти часов до суток — появляются симптомы: общее недомогание, тошнота. Затем начинается рвота, диарея, боль в животе, повышается температура.

Сальмонелла устойчива к высоким температурам: бактерия живёт больше двух минут при 100 градусах. То есть чтобы продукт было безопасно употреблять, он должен вариться не менее трёх минут. Обработку при 70 градусах, например копчение мяса, уже следует проводить не менее 20 минут Роман Иванов Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

По словам Иванова, особенно осторожными нужно быть, готовя шашлык или жаря мясо на гриле. Дело в том, что на открытом огне внешняя часть куриного мяса быстро обжаривается, однако внутри, у костей, температура может не доходить до необходимого уровня. Так, если при разрезании мяса у сухожилий видна кровь, его лучше не есть.

Инкубационный период при сальмонеллёзной инфекции составляет от пяти часов до суток. В частности, появляются следующие симптомы: общее недомогание, тошнота, рвота, диарея, боль в животе, а также повышается температура. Чтобы не заболеть сальмонеллёзом, по словам врача, достаточно не употреблять в пищу сырые или недоваренные яйца и куриное мясо. Кроме того, необходимо следить за чистотой на кухне: не трогать еду руками, которыми только что брали сырые яйца и курицу, а после разделки куриного мяса тщательно мыть руки, нож и кухонные поверхности.

"Если после употребления блюд из курицы или яиц, особенно в непроверенных заведениях, появились симптомы кишечного отравления, нужно немедленно обратиться к врачу. Заниматься самолечением не следует, это может быть опасно для здоровья", — резюмировал Иванов.

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге семь человек заболели сальмонеллёзом после того, как поели куру гриль из супермаркета Eurospar. На недомогание пожаловались и жители других городов. Покупатели из Саранска, Нижнего Новгорода и подмосковных Мытищ обратили внимание на отвратительный запах и сырость мяса. Кому-то, по их словам, пришлось вызывать скорую после употребления курочки.

Авторы Андрей Горяничев