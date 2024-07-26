Экс-министр Прикамья Черёмушкин немного выпил в пабе перед смертью

В день смерти бывший министр природных ресурсов Пермского края Константин Черёмушкин выпивал в пабе в Екатеринбурге. Там ему стало плохо, но прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть. Об этом дне рассказал учредитель заведения Константин Целолихин в беседе с URA.ru. Примерно в час ночи 26 июля к пабу подъехала машина скорой помощи и медики констатировали смерть Черёмушкина.

"Могу сказать, что они просто отдыхали компанией, выпили-то не так много, как у нас обычно. В 23 часа эти люди ушли из бара, примерно через два часа сотрудники услышали сирену скорой помощи. Но утверждать точно, что бригада приезжала для Черёмушкина, не можем", — рассказал Целолихин.