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26 июля, 15:31

Экс-министр Прикамья Черёмушкин немного выпил в пабе перед смертью

Экс-министр природных ресурсов Пермского края Константин Черёмушкин. Обложка © gosnadzor.ru

Экс-министр природных ресурсов Пермского края Константин Черёмушкин. Обложка © gosnadzor.ru

В день смерти бывший министр природных ресурсов Пермского края Константин Черёмушкин выпивал в пабе в Екатеринбурге. Там ему стало плохо, но прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть. Об этом дне рассказал учредитель заведения Константин Целолихин в беседе с URA.ru. Примерно в час ночи 26 июля к пабу подъехала машина скорой помощи и медики констатировали смерть Черёмушкина.

"Могу сказать, что они просто отдыхали компанией, выпили-то не так много, как у нас обычно. В 23 часа эти люди ушли из бара, примерно через два часа сотрудники услышали сирену скорой помощи. Но утверждать точно, что бригада приезжала для Черёмушкина, не можем", — рассказал Целолихин.

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Напомним, что в ночь на 26 июля в Екатеринбурге умер глава Западно-Уральского управления Ростехнадзора, бывший министр природных ресурсов Пермского края Константин Черёмушкин. Ему было 53 года.

Николай Рюмин
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