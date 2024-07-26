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Регион
26 июля, 15:51

Российский Су-27 вновь прогнал британские военные самолёты от границы РФ

МО: Су-27 не допустил нарушения госграницы со стороны трёх британских самолётов

Российский Су-27 не допустил нарушения государственной границы РФ со стороны трёх британских самолётов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Чёрного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации. В целях недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Российские лётчики идентифицировали воздушные цели как два истребителя Eurofighter Typhoon ("Тайфун") британских военно-воздушных сил (ВВС) и стратегический самолёт-разведчик Boeing RC-135. Завидев Су-27 иностранные воздушные суда поспешили ретироваться. Истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы допущено не было.

Полёт российского самолёта выполнялся в строгом соответствии с международными нормами.

Появилось видео, как российский Су-27 прогнал британские самолёты в Чёрном море
Появилось видео, как российский Су-27 прогнал британские самолёты в Чёрном море

Напомним, аналогичный инцидент произошёл 24 июля. Российский истребитель Су-27 также не допустил нарушения государственной границы России тремя самолётами Великобритании. Как сообщали в Министерстве обороны РФ, воздушные цели были идентифицированы как стратегический самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Соединённого Королевства.

Обложка ©

ТАСС / Роман Пименов

Никита Никонов
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