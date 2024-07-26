Российский Су-27 вновь прогнал британские военные самолёты от границы РФ

Российский Су-27 не допустил нарушения государственной границы РФ со стороны трёх британских самолётов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Чёрного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации. В целях недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Российские лётчики идентифицировали воздушные цели как два истребителя Eurofighter Typhoon ("Тайфун") британских военно-воздушных сил (ВВС) и стратегический самолёт-разведчик Boeing RC-135. Завидев Су-27 иностранные воздушные суда поспешили ретироваться. Истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы допущено не было.

Полёт российского самолёта выполнялся в строгом соответствии с международными нормами.