Российский Су-27 вновь прогнал британские военные самолёты от границы РФ
МО: Су-27 не допустил нарушения госграницы со стороны трёх британских самолётов
Российский Су-27 не допустил нарушения государственной границы РФ со стороны трёх британских самолётов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Чёрного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации. В целях недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Российские лётчики идентифицировали воздушные цели как два истребителя Eurofighter Typhoon ("Тайфун") британских военно-воздушных сил (ВВС) и стратегический самолёт-разведчик Boeing RC-135. Завидев Су-27 иностранные воздушные суда поспешили ретироваться. Истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения госграницы допущено не было.
Полёт российского самолёта выполнялся в строгом соответствии с международными нормами.
Напомним, аналогичный инцидент произошёл 24 июля. Российский истребитель Су-27 также не допустил нарушения государственной границы России тремя самолётами Великобритании. Как сообщали в Министерстве обороны РФ, воздушные цели были идентифицированы как стратегический самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Соединённого Королевства.
ТАСС / Роман Пименов