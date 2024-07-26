В Ульяновске горят квартиры в многоэтажке, жильцы слышали взрывы
SHOT: В Ульяновске горят три квартиры в жилом доме, очевидцы слышали взрывы
Пожар в Ульяновске. Обложка © SHOT
В Ульяновске в многоквартирном доме на улице Корункова произошёл пожар, горят три квартиры. Об этом сообщает SHOT.
В Ульяновске горят квартиры в многоэтажке на улице Корункова. Видео © SHOT
На месте работают пожарные. Всех жильцов эвакуировали. По словам очевидцев, были слышны звуки взрыва.
Ранее семь человек спасены при пожаре в больнице в Приморском крае. Огонь возник в отделении реанимации и интенсивной терапии на первом этаже.