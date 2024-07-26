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26 июля, 16:02

В Ульяновске горят квартиры в многоэтажке, жильцы слышали взрывы

SHOT: В Ульяновске горят три квартиры в жилом доме, очевидцы слышали взрывы

Пожар в Ульяновске. Обложка © SHOT

Пожар в Ульяновске. Обложка © SHOT

В Ульяновске в многоквартирном доме на улице Корункова произошёл пожар, горят три квартиры. Об этом сообщает SHOT.

В Ульяновске горят квартиры в многоэтажке на улице Корункова. Видео © SHOT

На месте работают пожарные. Всех жильцов эвакуировали. По словам очевидцев, были слышны звуки взрыва.

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Дарья Нарыкова
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