В Ульяновске горят квартиры в многоэтажке, жильцы слышали взрывы

В Ульяновске в многоквартирном доме на улице Корункова произошёл пожар, горят три квартиры. Об этом сообщает SHOT.

В Ульяновске горят квартиры в многоэтажке на улице Корункова. Видео © SHOT

На месте работают пожарные. Всех жильцов эвакуировали. По словам очевидцев, были слышны звуки взрыва.