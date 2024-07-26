В Самаре арестовали подростка, который ножом порезал девочку в парке

Суд в Самаре заключил под стражу 16-летнего подростка, который напал на 14-летнюю девочку с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Парк в Самаре, где подросток напал на девочку с ножом. Фото © Telegram / СУ СК России по Самарской области

"Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 29 дней", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый будет находиться под стражей до 24 сентября.