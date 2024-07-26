В Самаре арестовали подростка, который ножом порезал девочку в парке
СК: Суд заключил под стражу подростка, напавшего на девочку в Самаре
Суд в Самаре заключил под стражу 16-летнего подростка, который напал на 14-летнюю девочку с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
Парк в Самаре, где подросток напал на девочку с ножом. Фото © Telegram / СУ СК России по Самарской области
"Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 29 дней", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что обвиняемый будет находиться под стражей до 24 сентября.
Напомним, ранее сообщалось, что подросток во время ссоры два раза ударил школьницу ножом, после чего скрылся. Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.
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