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26 июля, 18:29

"Полный паралич": На Западе спрогнозировали сроки начала переговоров по Украине

Аналитик Меркурис: Переговоры по Украине начнутся в течение нескольких месяцев

Мирные переговоры по разрешению украинского конфликта могут начаться в течение следующих нескольких месяцев. Таким мнением поделился британский военный эксперт Александр Меркурис. Он назвал "полным параличом" нынешнюю политическую ситуацию на Западе и отметил, что европейские политики не способны что-то изменить, исходя из обстановки на поле боя.

"Учитывая положение на фронте и новые внутриполитические реалии США, есть шанс, что в какой-то момент в течение следующих нескольких месяцев Европа окажется в безвыходном положении. Поэтому либо американцы и русские, либо русские и украинцы начнут мирные переговоры", — сказал эксперт в эфире своего ютуб-канала.

Меркурис подчеркнул, что в Киеве уже прекрасно понимают своё плачевное положение, поэтому сейчас отчаянно ищут выход из ситуации. Однако аналитик считает, что для решения кризиса Украине всё-таки придётся пойти на уступки.

Ранее Меркурис заявил, что исход конфликта на Украине предрешён: победу одержат российские войска. По его словам, это уже понятно каждому объективному аналитику.

Село Прогресс стало адом на земле для окружённых украинских подразделений
Село Прогресс стало адом на земле для окружённых украинских подразделений
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Shutterstock / FOTODOM / vchal

Наталья Демьянова
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