"Полный паралич": На Западе спрогнозировали сроки начала переговоров по Украине

Мирные переговоры по разрешению украинского конфликта могут начаться в течение следующих нескольких месяцев. Таким мнением поделился британский военный эксперт Александр Меркурис. Он назвал "полным параличом" нынешнюю политическую ситуацию на Западе и отметил, что европейские политики не способны что-то изменить, исходя из обстановки на поле боя.

"Учитывая положение на фронте и новые внутриполитические реалии США, есть шанс, что в какой-то момент в течение следующих нескольких месяцев Европа окажется в безвыходном положении. Поэтому либо американцы и русские, либо русские и украинцы начнут мирные переговоры", — сказал эксперт в эфире своего ютуб-канала.

Меркурис подчеркнул, что в Киеве уже прекрасно понимают своё плачевное положение, поэтому сейчас отчаянно ищут выход из ситуации. Однако аналитик считает, что для решения кризиса Украине всё-таки придётся пойти на уступки.