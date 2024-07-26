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26 июля, 14:35

Село Прогресс стало адом на земле для окружённых украинских подразделений

Мосийчук: Подразделения ВСУ окружены под Прогрессом в ДНР, а командиры погибли

Подразделения ВСУ под селом Прогресс в Донецкой народной республике оказались окружены и осталисб без командования. О бедственном положении украинских рот рассказал бывший замкомандира батальона "Азов"* Игорь Мосийчук.

По его словам, бойцы обращаются за помощью к батальонным командирам и бригадным генералам, но те "слышать не хотят" и говорят, что надо стоять насмерть, "но не на смерть противника, а на свою собственную".

"Под Прогрессом наши фактически попали в тактическое окружение, которое очень быстро может перерасти в физическое. И никому до этого нет дела, а практически всё командование рот погибло", — констатировал Мосийчук в интервью YouTube-каналу "Politeka".

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Ранее life.ru рассказывал, что в городе Нежин Черниговской области ВС РФ ударили по месту базирования войск ВСУ. Ранения получили до десяти иностранных наёмников. К месту стянулись несколько машин скорой помощи. Ещё одна атака по пункту дислокации бойцов ВСУ и наёмников произошла в Харькове. Было уничтожено до сотни боевиков, сообщили в Минобороны.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock /FOTODOM / JohnAmarok

Алексей Берковиц
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