Подразделения ВСУ под селом Прогресс в Донецкой народной республике оказались окружены и осталисб без командования. О бедственном положении украинских рот рассказал бывший замкомандира батальона "Азов"* Игорь Мосийчук.

По его словам, бойцы обращаются за помощью к батальонным командирам и бригадным генералам, но те "слышать не хотят" и говорят, что надо стоять насмерть, "но не на смерть противника, а на свою собственную".

"Под Прогрессом наши фактически попали в тактическое окружение, которое очень быстро может перерасти в физическое. И никому до этого нет дела, а практически всё командование рот погибло", — констатировал Мосийчук в интервью YouTube-каналу "Politeka".

Ранее life.ru рассказывал, что в городе Нежин Черниговской области ВС РФ ударили по месту базирования войск ВСУ. Ранения получили до десяти иностранных наёмников. К месту стянулись несколько машин скорой помощи. Ещё одна атака по пункту дислокации бойцов ВСУ и наёмников произошла в Харькове. Было уничтожено до сотни боевиков, сообщили в Минобороны.