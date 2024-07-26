33 удара высокоточным: Армия Россия устроила неделю "огненного шторма" для военных заводов Украины

За период с 20 по 26 июля Вооружённые силы РФ 33 раза ударили высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны РФ.

В результате ударов были поражены предприятия ВПК Украины, которые производят порох, изготавливают и ремонтируют бронетанковую технику, а также по энергообъектам, которые всё это питали.

"Кроме того, поражались: цеха сборки БПЛА, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны с техникой и личным составом ВСУ, а также пункты временной дислокации иностранных наёмников", — добавили в Минобороны.