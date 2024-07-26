33 удара высокоточным: Армия Россия устроила неделю "огненного шторма" для военных заводов Украины
За неделю ВС РФ нанесли 33 удара по объектам военной промышленности Украины
За период с 20 по 26 июля Вооружённые силы РФ 33 раза ударили высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны РФ.
В результате ударов были поражены предприятия ВПК Украины, которые производят порох, изготавливают и ремонтируют бронетанковую технику, а также по энергообъектам, которые всё это питали.
"Кроме того, поражались: цеха сборки БПЛА, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны с техникой и личным составом ВСУ, а также пункты временной дислокации иностранных наёмников", — добавили в Минобороны.
Ранее life.ru рассказывал, что в городе Нежин Черниговской области ВС РФ ударили по месту базирования войск ВСУ. Ранения получили до десяти иностранных наёмников. К месту стянулись несколько машин скорой помощи. Ещё одна атака по пункту дислокации бойцов ВСУ и наёмников произошла в Харькове. Было уничтожено до сотни боевиков, сообщили в Минобороны.
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