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26 июля, 13:04

33 удара высокоточным: Армия Россия устроила неделю "огненного шторма" для военных заводов Украины

За неделю ВС РФ нанесли 33 удара по объектам военной промышленности Украины

За период с 20 по 26 июля Вооружённые силы РФ 33 раза ударили высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны РФ.

В результате ударов были поражены предприятия ВПК Украины, которые производят порох, изготавливают и ремонтируют бронетанковую технику, а также по энергообъектам, которые всё это питали.

"Кроме того, поражались: цеха сборки БПЛА, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны с техникой и личным составом ВСУ, а также пункты временной дислокации иностранных наёмников", — добавили в Минобороны.

Минобороны показало видео удара "Искандером" по бронетанковому заводу в Харькове
Минобороны показало видео удара "Искандером" по бронетанковому заводу в Харькове

Ранее life.ru рассказывал, что в городе Нежин Черниговской области ВС РФ ударили по месту базирования войск ВСУ. Ранения получили до десяти иностранных наёмников. К месту стянулись несколько машин скорой помощи. Ещё одна атака по пункту дислокации бойцов ВСУ и наёмников произошла в Харькове. Было уничтожено до сотни боевиков, сообщили в Минобороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / shakim888

Николай Рюмин
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