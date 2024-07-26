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26 июля, 19:25

"Тысячи": Американский полковник раскрыл ежедневные потери ВСУ на поле боя

Полковник ВС США Макгрегор: ВСУ теряют по две тысячи солдат в день

Американский полковник в отставке и по совместительству бывший советник Министерства обороны Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор раскрыл катастрофические потери Вооружённых сил Украины на поле боя. Как написал военный эксперт в социальной сети Х, украинские войска теряют ежедневно две тысячи человек.

"Украинские потери составляют в среднем две тысячи солдат в день", — заявил экс-советник Пентагона.

Помимо того, отставной полковник Вооружённых сил США сообщил о том, что военнослужащие ВСУ терпят поражение не только на фронте, но и в тылу. Там, по его словам, регулярно уничтожаются скопления украинских войск и техники.

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Недавно Life.ru писал, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях в личном составе. Согласно предположениям некоторых зарубежных изданий, украинский генерал боится, что этой информацией воспользуется Россия.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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