"Тысячи": Американский полковник раскрыл ежедневные потери ВСУ на поле боя
Полковник ВС США Макгрегор: ВСУ теряют по две тысячи солдат в день
Американский полковник в отставке и по совместительству бывший советник Министерства обороны Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор раскрыл катастрофические потери Вооружённых сил Украины на поле боя. Как написал военный эксперт в социальной сети Х, украинские войска теряют ежедневно две тысячи человек.
"Украинские потери составляют в среднем две тысячи солдат в день", — заявил экс-советник Пентагона.
Помимо того, отставной полковник Вооружённых сил США сообщил о том, что военнослужащие ВСУ терпят поражение не только на фронте, но и в тылу. Там, по его словам, регулярно уничтожаются скопления украинских войск и техники.
Недавно Life.ru писал, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях в личном составе. Согласно предположениям некоторых зарубежных изданий, украинский генерал боится, что этой информацией воспользуется Россия.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine