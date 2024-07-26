Американский полковник в отставке и по совместительству бывший советник Министерства обороны Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор раскрыл катастрофические потери Вооружённых сил Украины на поле боя. Как написал военный эксперт в социальной сети Х, украинские войска теряют ежедневно две тысячи человек.

"Украинские потери составляют в среднем две тысячи солдат в день", — заявил экс-советник Пентагона.

Помимо того, отставной полковник Вооружённых сил США сообщил о том, что военнослужащие ВСУ терпят поражение не только на фронте, но и в тылу. Там, по его словам, регулярно уничтожаются скопления украинских войск и техники.