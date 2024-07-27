Эксперт рассказал, как распознать фейковые отзывы на маркетплейсах

Отзывы на маркетплейсах сегодня являются важнейшим фактором при выборе товара. Когда конкуренция высока, а цены на схожую продукцию примерно одинаковы, решающим в выборе являются именно рекомендации. Покупатели в первую очередь обращают внимание на мнения других пользователей и реальные фотографии товаров, а не на студийные снимки или фотографии, обработанные в фотошопе. Предприниматель Валерий Королёв в беседе с RuNews24.ru выделил четыре признака, по которым можно распознать фейковые отзывы на торговых площадках.

Первый признак — это излишне подробное описание товара и его технических характеристик. Эксперт отмечает, что реальные покупатели редко обладают глубокими знаниями о технических деталях и больше концентрируются на пользовательском опыте.

Следом идёт чрезмерная эмоциональность. Восторженные отзывы, переполненные словами типа "вау" и "супер", могут быть подозрительными, особенно если они выбиваются из общей тональности остальных мнений.

Третий признак — отсутствие аргументов в негативных отзывах. Конкуренты могут оставлять отрицательные отзывы, чтобы снизить рейтинг товара, не предоставляя конкретных причин недовольства.

Массовое появление отзывов за короткий период также является поводом насторожиться. Если за месяц на товар появляется внезапно много положительных однотипных рекомендаций, это может быть сигналом о накрутке.

Специалист также отметил, что, по его наблюдениям, 90% отзывов на Ozon и Wildberries являются достоверными. Он рекомендует покупателям всегда сохранять бдительность и внимательно читать отрицательные рецензии, чтобы понять, насколько важны для них указанные недостатки.

"Если недостаток касается ключевой функции и если несколько человек указывают на эту проблему, я предпочитаю отказаться от покупки", — заключает эксперт.