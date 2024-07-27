Что делать, если вымогают взятку: Объясняет адвокат

Под взяткой понимается передача денег или иных ценностей должностному лицу за совершение действий в его служебной деятельности. В беседе с "Газетой.ru" адвокат Вячеслав Перистый объяснил, чем взятка отличается от пожара и как случайно не стать взяткодателем.

Эксперт подчёркивает, что, если должностное лицо требует взятку, но не обладает необходимыми полномочиями для выполнения обязанностей, это может быть мошенничеством. Однако, дав деньги, вы всё равно можете быть привлечены к уголовной ответственности за покушение на взяточничество.

Миф о том, что передача суммы до трёх тысяч рублей считается безвредной, также ошибочен. Даже мелкие суммы могут повлечь уголовную ответственность, если это рассматривается как взятка, а не как подарок. Судебная практика подтверждает, что даже минимальная сумма не освобождает от ответственности.

"Подарки, имеющие безвозмездную природу или связанные в некоторых случаях с выполнением должностными лицами сугубо профессиональных функций, не признаются преступными, независимо от их цены. Взятка же всегда возмездна и предполагает плату за описанное ранее встречное действие или бездействие. Следовательно, риск привлечения к уголовной ответственности по статье о мелком взяточничестве реален за перевод даже пятисот рублей", — пояснил юрист.

Адвокат советует в случае требования взятки немедленно обращаться в ФСБ. Сотрудники смогут провести проверку и предотвратить уголовное дело, а также защитят от репутационных потерь. Важно помнить, что лучше проконсультироваться с адвокатом до принятия решения, чтобы избежать ненужных рисков.