Что делать, если вымогают взятку: Объясняет адвокат
Адвокат Перистый: Существует уголовная ответственность за мелкое взяточничество
Даже минимальная сумма взятки не освобождает от ответственности. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Amnaj Khetsamtip
Под взяткой понимается передача денег или иных ценностей должностному лицу за совершение действий в его служебной деятельности. В беседе с "Газетой.ru" адвокат Вячеслав Перистый объяснил, чем взятка отличается от пожара и как случайно не стать взяткодателем.
Эксперт подчёркивает, что, если должностное лицо требует взятку, но не обладает необходимыми полномочиями для выполнения обязанностей, это может быть мошенничеством. Однако, дав деньги, вы всё равно можете быть привлечены к уголовной ответственности за покушение на взяточничество.
Миф о том, что передача суммы до трёх тысяч рублей считается безвредной, также ошибочен. Даже мелкие суммы могут повлечь уголовную ответственность, если это рассматривается как взятка, а не как подарок. Судебная практика подтверждает, что даже минимальная сумма не освобождает от ответственности.
"Подарки, имеющие безвозмездную природу или связанные в некоторых случаях с выполнением должностными лицами сугубо профессиональных функций, не признаются преступными, независимо от их цены. Взятка же всегда возмездна и предполагает плату за описанное ранее встречное действие или бездействие. Следовательно, риск привлечения к уголовной ответственности по статье о мелком взяточничестве реален за перевод даже пятисот рублей", — пояснил юрист.
Адвокат советует в случае требования взятки немедленно обращаться в ФСБ. Сотрудники смогут провести проверку и предотвратить уголовное дело, а также защитят от репутационных потерь. Важно помнить, что лучше проконсультироваться с адвокатом до принятия решения, чтобы избежать ненужных рисков.
Ранее Life.ru сообщал, что в России в разгар экзаменационного периода вспыхнули новые коррупционные скандалы в вузах. Арестован ректор Балтийского федерального университета Александр Фёдоров, обвиняемый в получении взятки на сумму более 18 миллионов рублей. В Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина сотрудники подозреваются в мошенничестве с сертификатами, а в Воронежском госуниверситете ректор Дмитрий Ендовицкий заплатил взятку за диссертацию своей жены.