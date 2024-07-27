"Удивительно, но факт": Врач рассказал о пользе томатов в борьбе с раком простаты

Экономический рост и улучшение финансового положения привели к увеличению числа "заболеваний цивилизации", в том числе рака простаты. Врач-онкоуролог Александр Сысоев в беседе с "Газетой.ru" отметил, что главными факторами, способствующими развитию этого заболевания, являются возраст и популярная западная диета, насыщенная мясом и молочными продуктами.

По его словам, рак простаты чаще встречается в США, Европе и России, в то время как в Азии этот недуг наблюдается гораздо реже. Увеличение риска заболевания связано с возрастом: мужчины старше 60 лет подвержены болезни значительно больше. Генетическая предрасположенность также играет важную роль: риск рака простаты увеличивается у мужчин, чьи близкие родственники страдали этой болезнью.

Частые воспаления предстательной железы и преобладание животных жиров в рационе также способствуют возникновению рака. Специфическое влияние оказывает дисбаланс между полезными жирами омега-3 и вредными трансжирами, содержащимися в продуктах животного происхождения.

Однако существует способ уменьшить риски. Сысоев советует мужчинам включить в свой рацион запечённые томаты. Эти овощи содержат ликопин, антиоксидант, который при термической обработке становится более активным. Регулярное потребление томатов (3–4 раза в неделю) способствует поддержанию здоровья простаты и улучшению самочувствия.

"Удивительно, но факт: употребление блюд с томатами как минимум 3–4 раза в неделю помогает мужчинам поддерживать здоровье простаты и хорошо себя чувствовать. В чём секрет этого, казалось бы, обычного продукта? В антиоксиданте ликопине, которого в томатах в избытке. Возможно, не все знают, но при термической обработке томатов (тушении или запекании в духовке) концентрация этого вещества не уменьшается, а, наоборот, повышается. Причём максимально. А значит, и польза запечённых томатов для здоровья мужчины гораздо больше", — пояснил специалист.