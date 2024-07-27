Названы способы избавления от злостного сорняка, который грозит крупным штрафом

Садоводы в России рискуют получить штраф до 300 тысяч рублей за выращивание осота полевого. Этот многолетний сорняк, напоминающий одуванчик, но с колючими листьями и плотным стеблем, может стать настоящей головной болью. Его корни проникают глубоко в почву, а лёгкие семена распространяются на большие расстояния, что делает его трудным для устранения, пишет Ura.ru.

Осот полевой быстро разрастается и вытесняет культурные растения, за что и был внесён в список нежелательных растений. Он потребляет влагу и питательные вещества из почвы, ухудшая урожай. Кроме того, сорняк привлекает насекомых и затрудняет работу зерноуборочной техники.

Чтобы избежать штрафа, который может достигать 300 тысяч рублей, от сорняка нужно избавляться. Для борьбы с осотом полевым предлагают несколько методов: от механического уничтожения и вымораживания до использования химических препаратов. Важное условие — аккуратное применение химии, чтобы не повредить культурные растения. Эффективными также являются биологические способы, такие как засев почвы кормовыми культурами или ячменём, которые могут вытеснить осот.