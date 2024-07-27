Названы способы избавления от злостного сорняка, который грозит крупным штрафом
Садоводы в России могут получить штраф до 300 тысяч рублей за выращивание осота
Эффективными также являются биологические способы борьбы с осотом, такие как засев почвы кормовыми культурами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Grant
Садоводы в России рискуют получить штраф до 300 тысяч рублей за выращивание осота полевого. Этот многолетний сорняк, напоминающий одуванчик, но с колючими листьями и плотным стеблем, может стать настоящей головной болью. Его корни проникают глубоко в почву, а лёгкие семена распространяются на большие расстояния, что делает его трудным для устранения, пишет Ura.ru.
Осот полевой быстро разрастается и вытесняет культурные растения, за что и был внесён в список нежелательных растений. Он потребляет влагу и питательные вещества из почвы, ухудшая урожай. Кроме того, сорняк привлекает насекомых и затрудняет работу зерноуборочной техники.
Чтобы избежать штрафа, который может достигать 300 тысяч рублей, от сорняка нужно избавляться. Для борьбы с осотом полевым предлагают несколько методов: от механического уничтожения и вымораживания до использования химических препаратов. Важное условие — аккуратное применение химии, чтобы не повредить культурные растения. Эффективными также являются биологические способы, такие как засев почвы кормовыми культурами или ячменём, которые могут вытеснить осот.
Ранее профессор отметил, что хотя полевая мята не числится в списке запрещённых к выращиванию растений, она всё же может стать причиной штрафа для дачников. По его словам, мята считается сорняком.