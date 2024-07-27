В Минюсте предложили увеличить предельный возраст нотариусов до 80 лет
Глава Минюста Чуйченко: Предельный возраст нотариусов могут увеличить
В пятницу, 26 июля, глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко выступил на заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании. В рамках этого мероприятия руководитель Минюста сообщил о том, что ведомство подготавливает законопроект "О нотариате и нотариальной деятельности в РФ", согласно которому предельный возраст нотариусов в стране будет увеличен до 80 лет.
"Предельный возраст нотариусов — 75 лет, сокращать не будем. Наоборот, по решению палат, согласованному с органами юстиции, полномочия ежегодно можно будет продлять до 80 лет", — заявил высокопоставленный чиновник.
Министр юстиции подчеркнул, что текст проекта данного нормативно-правового акта содержит в себе ещё и изменения, касающиеся системы допуска в профессию. Эти перемены, как рассчитывает Минюст, также затронут порядок проведения конкурсов.
По его словам, планируется создать в России единые государственные квалификационные комиссии. Данные организации будут нести ответственность за процедуру отбора новых нотариусов. В то же время своим законопроектом ведомство намерено повысить требования к тем, кто претендует на занятие нотариальной деятельностью.
Ранее Life.ru писал, что брачный договор должен быть составлен в письменном виде, лучше его заверить у нотариуса. Как советуют эксперты, такой документ может пригодиться при наличии бизнеса.
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