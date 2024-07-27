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27 июля, 03:36

Полакомившиеся выдрой участники "Последнего героя" могли заразиться чумой

Вирусолог Зуев: Участники шоу "Последний герой" могли заразиться чумой от выдры

Участник шоу "Последний герой" на Алтае. Обложка © Rutube / Последний герой. Русский сезон

Участник шоу "Последний герой" на Алтае. Обложка © Rutube / Последний герой. Русский сезон

Съевшие выдру участники телепроекта "Последний герой" на Алтае могли заразиться от животного чумой. Такой неутешительный прогноз сделал вирусолог Виктор Зуев, который пояснил, что данный регион является природным очагом этого заболевания. В беседе с kp.ru. он напомнил, что грызуны и выдры как раз являются переносчиками чумы.

"Алтай — природный очаг чумы, и если пойманная выдра была больна, то участники шоу могли заразиться на все 100%. Бактерии попадают в организм через поедание мяса заражённого животного," — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что никакой прививки от чумы не существует, а эпидемиологические службы региона должны были предупредить участников о рисках и взять их под наблюдение. Существует вероятность, что они съели заражённое животное.

Телеканал объяснил, почему участники "Последнего героя" решили отужинать выдрой на Алтае
Телеканал объяснил, почему участники "Последнего героя" решили отужинать выдрой на Алтае

Напомним, что Прокуратура Республики Алтай начала проверку после того, как участники шоу "Последний герой" убили и съели выдру на Телецком озере. Как отмечали местные СМИ, дело в том, что охота на этих животных разрешена только осенью и зимой, а съёмки проходили в заповеднике, где охота запрещена полностью.

Кирилл Сосновских
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