Полакомившиеся выдрой участники "Последнего героя" могли заразиться чумой

Съевшие выдру участники телепроекта "Последний герой" на Алтае могли заразиться от животного чумой. Такой неутешительный прогноз сделал вирусолог Виктор Зуев, который пояснил, что данный регион является природным очагом этого заболевания. В беседе с kp.ru. он напомнил, что грызуны и выдры как раз являются переносчиками чумы.

"Алтай — природный очаг чумы, и если пойманная выдра была больна, то участники шоу могли заразиться на все 100%. Бактерии попадают в организм через поедание мяса заражённого животного," — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что никакой прививки от чумы не существует, а эпидемиологические службы региона должны были предупредить участников о рисках и взять их под наблюдение. Существует вероятность, что они съели заражённое животное.