В Кремле заявили, что о мобилизации в России речи не идёт

У российских властей нет планов объявлять мобилизацию в стране, обсуждения данной темы не ведётся. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об укомплектованности войск.

Иная ситуация складывается на Украине, где рада приняла постановление об очередном продлении военного положения и мобилизации в Незалежной. Теперь они будут действовать в ещё течение 90 дней — до 9 ноября 2024 года. Подобное решение принимается Радой уже в 12-й раз с начала специальной военной операции на Украине. Протест не выразил ни один из участвовавших в голосовании парламентариев.