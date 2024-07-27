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27 июля, 02:18

В Кремле заявили, что о мобилизации в России речи не идёт

Песков: В России не идёт речи о мобилизации, никто об этом не говорит

У российских властей нет планов объявлять мобилизацию в стране, обсуждения данной темы не ведётся. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об укомплектованности войск.

"О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идёт", — заявил РИА "Новости" официальный представитель Кремля.

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Иная ситуация складывается на Украине, где рада приняла постановление об очередном продлении военного положения и мобилизации в Незалежной. Теперь они будут действовать в ещё течение 90 дней — до 9 ноября 2024 года. Подобное решение принимается Радой уже в 12-й раз с начала специальной военной операции на Украине. Протест не выразил ни один из участвовавших в голосовании парламентариев.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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