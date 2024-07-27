В зоне ответственности группировки "Юг" украинские войска понесли значительные потери, сообщает начальник пресс-центра полковник Вадим Астафьев. По его данным, ВСУ лишились до 740 человек, также уничтожены пять танков и другая военная техника.

В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что российские войска успешно отразили контратаку 5-й штурмовой бригады, а также нанесли удары по ряду других. Эти бои велись в районах Миньковки, Часова Яра, Дылеевки, Новодмитровки, Красногоровки, Верхнекаменского, Максимильяновки и Райгородки.

Кроме того, российская артиллерия и ПТУРы поразили пять танков, 11 бронемашин, четыре автомобиля, три РЛС и полевой склад с боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены САУ "Паладин", две гаубицы М777, пять 152-миллиметровых орудий Д-20, 122-миллиметровая САУ "Гвоздика" и 105-миллиметровые гаубицы L119.