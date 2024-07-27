Вооружённые силы Украины размещают свои самолёты на аэродромах, расположенных в третьих странах, среди которых Польша. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой неназванный источник, киевский режим делает это в расчёте на то, что российские войска не будут бомбить эти места, опасаясь открытого конфликта с Североатлантическим альянсом.

"ВСУ используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования ВВС. Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника силами ВС РФ, поскольку удар по территории третьих стран приведёт к прямому столкновению со странами ЕС и НАТО", — рассказал собеседник информагентства.

Помимо этого, он рассказал, что украинские войска также пользуются своими аэродромами, расположенными в Незалежной. ВСУ, по его словам, используют их для дозаправки и пополнения боекомплекта.