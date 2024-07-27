Life.ru узнал причину отправления курой гриль в Санкт-Петербурге
Причиной сальмонеллëза в Санкт-Петербурге могла стать заражённая партия курицы
Названа причина, по которой семь клиентов EuroSpar в Санкт-Петербурге подхватили сальмонеллëз. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на источник в руководстве Spar, целая партия курицы, которой отравились петербуржцы, могла быть заражена ещё на заводе.
Причиной сальмонеллëза в Санкт-Петербурге могла стать заражённая партия курицы. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Повара говорят, что ничего подозрительного не заметили — курица выглядела нормально, запаха от неё не было. А значит — опасность крылась внутри. Предварительно, курицы гриль не прожарились полностью, поэтому сальмонеллы не погибли.
Сейчас отдел собственной продукции закрыт, выясняется, в какие ещё магазины могла быть опаснейшая доставка.
Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге семь человек заболели сальмонеллёзом после того, как поели куру гриль из супермаркета EuroSpar. На недомогание пожаловались и жители других городов. Покупатели из Саранска, Нижнего Новгорода и Мытищ обратили внимание на отвратительный запах и сырость мяса.