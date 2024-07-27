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27 июля, 08:01

Life.ru узнал причину отправления курой гриль в Санкт-Петербурге

Причиной сальмонеллëза в Санкт-Петербурге могла стать заражённая партия курицы

Названа причина, по которой семь клиентов EuroSpar в Санкт-Петербурге подхватили сальмонеллëз. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на источник в руководстве Spar, целая партия курицы, которой отравились петербуржцы, могла быть заражена ещё на заводе.

Причиной сальмонеллëза в Санкт-Петербурге могла стать заражённая партия курицы. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Повара говорят, что ничего подозрительного не заметили — курица выглядела нормально, запаха от неё не было. А значит — опасность крылась внутри. Предварительно, курицы гриль не прожарились полностью, поэтому сальмонеллы не погибли.

Сейчас отдел собственной продукции закрыт, выясняется, в какие ещё магазины могла быть опаснейшая доставка.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге семь человек заболели сальмонеллёзом после того, как поели куру гриль из супермаркета EuroSpar. На недомогание пожаловались и жители других городов. Покупатели из Саранска, Нижнего Новгорода и Мытищ обратили внимание на отвратительный запах и сырость мяса.

Обложка ©

freepik / timolina

Наталья Афонина
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