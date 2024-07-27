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27 июля, 05:10

Губернатор – о сбитых в Рязанской области дронах: Пострадавших и ущерба нет

Губернатор Малков: При уничтожении БПЛА в Рязанской области никто не пострадал

Пострадавших и ущерба в результате налёта украинских беспилотников в Рязанской области нет. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков.

"Сегодня утром над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", написал он в телеграм-канале.

Напомним, что семь украинских беспилотников уничтожено над территорией Рязанской области средствами противовоздушной обороны (ПВО). Вражеские объекты были сбиты около 06:45 мск. По данным SHOT, их целью был аэродром Дягилево.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/boscorelli

Александра Вишнякова
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