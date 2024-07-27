Губернатор – о сбитых в Рязанской области дронах: Пострадавших и ущерба нет

Пострадавших и ущерба в результате налёта украинских беспилотников в Рязанской области нет. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков.

"Сегодня утром над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", — написал он в телеграм-канале.