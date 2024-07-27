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Регион
27 июля, 06:40
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Лавров сидел напротив Блинкена на встрече глав МИД АСЕАН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сидел прямо напротив госсекретаря США Энтони Блинкена на встрече глав МИД АСЕАН с премьером Лаоса Сонексаем Сипхандоном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кресла для глав делегаций в зале расположили вдоль стен. По левую и правую руки от Лаврова сидели главы МИД Брунея и Камбоджи, а прямо напротив — глава Госдепа.

Ожидается, что в субботу также состоится встреча министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита.

Лавров прибыл в Лаос с рабочим визитом
Лавров прибыл в Лаос с рабочим визитом

Ранее Life.ru рассказал о том, Лавров принял участие во встрече глав делегаций ВАС с премьером Лаоса.

Наталья Афонина
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