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27 июля, 07:29

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа

Володин: Россияне смогут получать данные о выполнении всех запросов на услуги

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Обложка © Официальный сайт Государственной думы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Обложка © Официальный сайт Государственной думы

С августа в России вступает в силу ряд новых законов. О том, что изменится в законодательстве РФ, рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своём Telegram.

Например, граждане не выходя из дома смогут получить все необходимые данные о выполнении запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг, а также о результатах оказания мер социальной поддержки. По словам Володина, подобное решение сможет значительно упростить процесс получения госуслуг.

Кроме того, банки и МФО будут обязаны фиксировать и хранить записи разговоров о возврате гражданами просроченных задолженностей. Аналогичные обязанности уже есть у коллекторов. Ещё одно нововведение — муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местной администрации.

Также скорректируют правила единой выплаты на детей. Теперь если заявление на единую выплату будет подано по временной прописке или фактическому проживанию, то проверка установит, где живут заявитель и дети.

О других законах, вступающих в силу с 1 августа, читайте ниже.

  • Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
    Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
  • Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
    Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
  • Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
    Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
  • Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
    Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
  • Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
    Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
  • Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
    Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
  • Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
    Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
  • Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
    Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
  • Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
    Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
  • Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин
    Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа. Фото © Telegram/Вячеслав Володин

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Наталья Афонина
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