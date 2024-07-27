Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа

С августа в России вступает в силу ряд новых законов. О том, что изменится в законодательстве РФ, рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своём Telegram.

Например, граждане не выходя из дома смогут получить все необходимые данные о выполнении запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг, а также о результатах оказания мер социальной поддержки. По словам Володина, подобное решение сможет значительно упростить процесс получения госуслуг.

Кроме того, банки и МФО будут обязаны фиксировать и хранить записи разговоров о возврате гражданами просроченных задолженностей. Аналогичные обязанности уже есть у коллекторов. Ещё одно нововведение — муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местной администрации.

Также скорректируют правила единой выплаты на детей. Теперь если заявление на единую выплату будет подано по временной прописке или фактическому проживанию, то проверка установит, где живут заявитель и дети.

О других законах, вступающих в силу с 1 августа, читайте ниже.



















