Володин рассказал о законах, вступающих в силу в РФ с августа
Володин: Россияне смогут получать данные о выполнении всех запросов на услуги
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Обложка © Официальный сайт Государственной думы
С августа в России вступает в силу ряд новых законов. О том, что изменится в законодательстве РФ, рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своём Telegram.
Например, граждане не выходя из дома смогут получить все необходимые данные о выполнении запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг, а также о результатах оказания мер социальной поддержки. По словам Володина, подобное решение сможет значительно упростить процесс получения госуслуг.
Кроме того, банки и МФО будут обязаны фиксировать и хранить записи разговоров о возврате гражданами просроченных задолженностей. Аналогичные обязанности уже есть у коллекторов. Ещё одно нововведение — муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местной администрации.
Также скорректируют правила единой выплаты на детей. Теперь если заявление на единую выплату будет подано по временной прописке или фактическому проживанию, то проверка установит, где живут заявитель и дети.
О других законах, вступающих в силу с 1 августа, читайте ниже.
Ранее Life.ru рассказал о том, что Госдума приняла закон о праве приставов применять силу, спецсредства и оружие. Воспользоваться данными нормами можно будет лишь в некоторых случаях, причём приставы обязаны проходить спецподготовку и периодическую, не реже раза в год, проверку на пригодность. Ранее подобное было разрешено лишь сотрудникам, работающим в судах.