Пасечник назвал число детей, пострадавших от военной агреcсии Киева в Донбассе

С 2014 года от обстрелов ВСУ в республиках Донбасса и Новороссии пострадало более 24 тысяч несовершеннолетних. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник, написавший обращение ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе.

Пасечник напомнил, что в течение вот уже десяти лет солдаты киевского режима продолжают остервенелые обстрелы домов, школ и детских площадок на территории республики.

"При этом прекрасно понимают, что каждый залп может унести жизни ни в чём не повинных малышей и их родителей. С 2014 года потерпевшими от военной агрессии Украины в республиках Донбасса и Новороссии было признано более 24 тысяч несовершеннолетних", — говорится в тексте сообщения.

По его словам, в ЛНР жертвами украинских атак стали 68 детей, горе и страшная боль из-за смерти которых навсегда поселились в сердцах их родственников.

"В этот день мы скорбим вместе со всей страной, приходим к мемориалам, приносим цветы, зажигаем свечи. Женщины плачут, а мужчины молча сжимают кулаки, потому что не смогли уберечь, заслонить, спасти. Эта боль останется с нами навсегда", — написал Пасечник.

Глава ЛНР уверен, что решение президента России о проведении спецоперации, направленное на обеспечение защиты жителей Донбасса, было единственно верным в сложившейся ситуации. Он также поблагодарил руководство регионов-шефов, которое занимается организацией оздоровительных поездок для детей, чтобы те смогли отвлечься от нескончаемых обстрелов и приглушённого звука ревущей за окном сирены.