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27 июля, 08:04

В Татарстане закрыли оба аэропорта, самолёты перенаправляют в Самару и Ульяновск

Аэропорты Казани и Нижнекамска ввели ограничения "для безопасности полётов"

В аэропортах Казани и Нижнекамска временно ввели ограничения, они необходимы "для обеспечения безопасности полётов". Как сообщает представитель Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиации) Артём Кореняко, ограничения действуют с 09:30 утра.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов утром 27 июля (суббота), с 09:30 мск, на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) — введены временные ограничения", — пояснили в Росавиации.

Направляющиеся в аэропорт "Казань" самолёты перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск. С пассажирами в воздушной гавани ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82).

С Казахстана сняли все ограничения на полёты в страны Евросоюза
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Ранее в "Аэрофлоте" заявили об отсутствии ограничений для полётов "Победы" за рубеж. Планируется, что летом текущего года лоукостер выполнит все заявленные направления.

Обложка ©

freepik/fanjianhua

Наталья Афонина
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