В Татарстане закрыли оба аэропорта, самолёты перенаправляют в Самару и Ульяновск

В аэропортах Казани и Нижнекамска временно ввели ограничения, они необходимы "для обеспечения безопасности полётов". Как сообщает представитель Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиации) Артём Кореняко, ограничения действуют с 09:30 утра.

"Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов утром 27 июля (суббота), с 09:30 мск, на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) — введены временные ограничения", — пояснили в Росавиации.

Направляющиеся в аэропорт "Казань" самолёты перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск. С пассажирами в воздушной гавани ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82).