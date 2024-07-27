Один ребёнок и девять взрослых утонули в России за сутки

За прошедшие сутки в России на водоёмах погибло 10 человек. Среди скончавшихся один ребёнок, сообщает МЧС России.

Так, в Чеченской Республике утонули подростки 14 и 15 лет. Ребята купались в запрещённом для этого месте — в реке Терек. Водолазы уже нашли тело старшего парня. Второго продолжают искать спасатели.

Тело погибшего также нашли в Ростовской области. Там мужчины рыбачили на берегу реки Дона. Тело 43-летнего мужчины вытащили водолазы.

В Санкт-Петербурге под воду ушли два человека. Спасатели достали тела из реки Кузьминки. По словам очевидцев, трое молодых людей плавали на надувном матрасе, но в 15 метрах от берега он сдулся. В итоге один парень выбрался на сушу, двое остальных доплыть не смогли. Всего на акваториях России за прошедшие сутки зарегистрировали 15 происшествий.