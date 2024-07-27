Аэропорты Татарстана снова начали принимать и отправлять самолёты

Аэропорты Казани и Нижнекамска сняли все ограничения на полёты. На данный момент они работают в штатном режиме. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

"В 11:00 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты", — говорится в сообщении.

По данным Росавиации, за время ограничения работы аэропортов на запасные аэродромы Татарстана были перенаправлены пять воздушных судов. Все они летели в Казань.