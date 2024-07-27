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27 июля, 08:36

Аэропорты Татарстана снова начали принимать и отправлять самолёты

Росавиация: Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты в 11:00

Аэропорты Казани и Нижнекамска сняли все ограничения на полёты. На данный момент они работают в штатном режиме. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

"В 11:00 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты", — говорится в сообщении.

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По данным Росавиации, за время ограничения работы аэропортов на запасные аэродромы Татарстана были перенаправлены пять воздушных судов. Все они летели в Казань.

Напомним, что 27 июля с 09:30 утра аэропорты Казани и Нижнекамска закрыли, а самолёты перенаправляли в Самару и Ульяновск. В Татарстане временно ввели ограничения, которые были необходимы "для обеспечения безопасности полётов".

Обложка ©

freepik/wavebreakmedia-micro

Наталья Афонина
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