Робот пришёл на помощь российским военным под Авдеевкой ВС России начали применять робота для снабжения войск на Авдеевском направлении 27 июля, 09:09 Робот для нужд СВО. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские военнослужащие используют робота на Авдеевском направлении. Он представляет собой платформу на дистанционном управлении, имеет грузоподъёмность в 160 килограммов, что позволяет доставлять на передовую не только снаряды и питание, но и при необходимости эвакуировать раненых. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Роботизированный комплекс материально-технического обеспечения для подвоза продовольствия и боеприпасов активно применяют военнослужащие группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении", — отмечается в материале.

Робот очень прост в управлении, нужен всего один оператор, а дрон-разведчик помогает прокладывать машине путь, отслеживая препятствия и возможные засады противника. Военнослужащий с позывным Стрела признался, что техника обладает высокой проходимостью и манёвренностью, она легко движется даже в условиях дождя, грязи, снега, бездорожья, а аккумулятора хватает на 10 часов работы.

Ранее сообщалось, что матрос Дмитрий Тюрнин, который является механиком-водителем мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", был награждён медалью "За отвагу". Как уточнили в Министерстве обороны РФ, военнослужащего наградили за то, что он спас 20 получивших ранения сослуживцев.

Авторы Татьяна Миссуми