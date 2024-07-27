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27 июля, 09:05

Приспешник Зеленского похвастался новой поставкой Patriot

Глава офиса Зеленского Ермак анонсировал получение новых систем ПВО Patriot

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак немногословно анонсировал передачу Киеву новых западных систем ПВО Patriot.

"Patriot будет больше", — написал украинский политик в своем Telegram-канале, не приведя подробностей.

Зеленский похвастался новоприбывшим комплексом Patriot из Германии
Зеленский похвастался новоприбывшим комплексом Patriot из Германии

Тем временем российские военные продолжают уничтожать оружие Вооружённых сил Украины. Ранее добычей Армии России стали две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

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Wikipedia / Mark Holloway

Андрей Бражников
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