Приспешник Зеленского похвастался новой поставкой Patriot
Глава офиса Зеленского Ермак анонсировал получение новых систем ПВО Patriot
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак немногословно анонсировал передачу Киеву новых западных систем ПВО Patriot.
"Patriot будет больше", — написал украинский политик в своем Telegram-канале, не приведя подробностей.
Тем временем российские военные продолжают уничтожать оружие Вооружённых сил Украины. Ранее добычей Армии России стали две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.
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Wikipedia / Mark Holloway