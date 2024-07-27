Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что донбассцы будут всегда "помнить каждого маленького ангела". Так он написал в своём телеграм-канале в День памяти погибших от рук украинских военных детей Донбасса.

Напомним, сегодня День памяти детей, погибших в Донбассе. С 2014 года в ДНР погибло около 300 несовершеннолетних в результате агрессии киевского режима, более 24 тысяч детей признаны пострадавшими, ранения зафиксированы у 1 тысячи. Накануне активисты "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты" собрались у 14 посольств недружественных стран в Москве, в том числе США и Великобритании, чтобы почтить память погибших детей Донбасса.