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27 июля, 10:36

Разъярённая звезда "Иронии судьбы" потребовала перестать полоскать её имя

Актриса Талызина опровергла новости о своей госпитализации

Валентина Талызина. Обложка © Wikipedia / Арзуманян Сергей

Валентина Талызина. Обложка © Wikipedia / Арзуманян Сергей

О своём состоянии здоровья сообщила актриса Валентина Талызина. Звезда "Иронии судьбы" рассказала 360.ru, что с ней всё в порядке, и тем самым опровергла новости о проблемах со здоровьем.

"У меня всё, слава Богу, нормально. Ну что они там все (СМИ. — Прим. Life.ru) полощут мои имя и фамилию?!" — заявила Талызина.

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Ранее сегодня СМИ писали, что актриса попала под наблюдение врачей с тахикардией. По данным Mash, 89-летней народной артистке СССР поплохело, она почувствовала боли в груди. Её сиделка вызвала скорую, и фельдшер рекомендовал госпитализировать знаменитость, однако та отказалась.

Наталья Афонина
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