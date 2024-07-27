Разъярённая звезда "Иронии судьбы" потребовала перестать полоскать её имя

О своём состоянии здоровья сообщила актриса Валентина Талызина. Звезда "Иронии судьбы" рассказала 360.ru, что с ней всё в порядке, и тем самым опровергла новости о проблемах со здоровьем.

"У меня всё, слава Богу, нормально. Ну что они там все (СМИ. — Прим. Life.ru) полощут мои имя и фамилию?!" — заявила Талызина.