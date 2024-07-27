Актрисе Талызиной потребовалась помощь врачей из-за тахикардии
Mash: Актриса Талызина попала под наблюдение врачей с диагнозом "тахикардия"
Валентина Талызина. Обложка © Wikipedia / Арзуманян Сергей
Актриса Валентина Талызина попала под наблюдение врачей с тахикардией. Об этом в субботу, 27 июля, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, на днях 89-летней народной артистке СССР поплохело, она почувствовала боли в груди. Её сиделка вызвала скорую, и фельдшер рекомендовал госпитализировать знаменитость, однако та отказалась. Талызина заверила, что дома восстановится сама. Сейчас актриса наблюдением районного врача.
Талызина снималась в таких известных фильмах, как "Афоня", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" а также "Женитьба" и "Гостья из будущего". Кроме того, артистка занималась озвучкой.
Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Аронова попала в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза. Актрисе якобы провели обследование и помимо основного заболевания у неё нашли ещё и множественные доброкачественные образования мозговых оболочек — менингиомы. Позже Аронова опровергла сообщения о госпитализации.