Армия России разбомбила склад ВСУ с авиабомбами и ракетами

Российские войска за последние сутки поразили две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ, а также вражеский склад с авиационными снарядами и техникой. Кроме того, поражение нанесено вооружению и личному составу армии Украины в 124 районах. Об этом рассказали в Минобороны России.