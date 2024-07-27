Армия России разбомбила склад ВСУ с авиабомбами и ракетами
Армия России нанесла точный удар по складу авиационных средств поражения ВСУ
ВС РФ в зоне СВО. Обложка © ТАСС / пресс-служба Минобороны РФ/AP
Российские войска за последние сутки поразили две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ, а также вражеский склад с авиационными снарядами и техникой. Кроме того, поражение нанесено вооружению и личному составу армии Украины в 124 районах. Об этом рассказали в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ за прошедшие сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад авиационных средств поражения и склад боеприпасов", — говорится в заявлении.
Также сообщалось, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников над пятью российскими регионами: Белгородская, Ростовская, Брянская, Липецкая, Курская.