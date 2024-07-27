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27 июля, 10:42

ВСУ потеряли до 540 военных за сутки в боях с российской группировкой "Юг"

ВСУ потеряли до 540 украинских военных за сутки в зоне ответственности группировки российских войск "Юг". Об этом в субботу, 27 июля, заявили в Министерстве обороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ступочки, Катериновка, Максимильяновка и Северск ДНР", — уточнили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что в результате противник также потерял четыре боевых бронированных машины и пять машин. При этом во время контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили американскую 155-мм гаубицу М198, три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, а также два британских 105-мм орудия L-119 и американское 105-мм орудие М119. Кроме того, российские военные ликвидировали радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Анклав-Н".

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За последние сутки ВС РФ также поразили две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ и вражеский склад с авиационными снарядами и техникой. Кроме того, поражение нанесено вооружению и личному составу армии Украины в 124 районах.

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Telegram / Минобороны РФ

Никита Осипов
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