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27 июля, 10:53

Мужчина выпал из катера во время прогулки по Москве-реке, тело ищут

Дело возбуждено после падения мужчины из катера в акватории канала Москвы

Мужчина выпал из катера на Москве-реке. Обложка © Telegram / "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Мужчина выпал из катера на Москве-реке. Обложка © Telegram / "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Мужчина выпал из катера во время его движения в акватории канала имени Москвы от причала Зарядье до Южного речного порта, его тело всё ещё ищут. Об этом информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"27.07.2024 в акватории канала Москвы от причала Зарядье до Южного речного порта во время движения из катера выпал мужчина 1980 г.р. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения мужчины", — сообщает управление.

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Следственный отдел города уже возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярском крае катер с людьми на борту столкнулся со скалой. В результате ЧП с судном "Хивус" погиб один человек. Транспортная прокуратура уже начала выяснять обстоятельства произошедшего.

Наталья Афонина
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