Мужчина выпал из катера во время прогулки по Москве-реке, тело ищут

Мужчина выпал из катера во время его движения в акватории канала имени Москвы от причала Зарядье до Южного речного порта, его тело всё ещё ищут. Об этом информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"27.07.2024 в акватории канала Москвы от причала Зарядье до Южного речного порта во время движения из катера выпал мужчина 1980 г.р. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения мужчины", — сообщает управление.

Следственный отдел города уже возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.