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27 июля, 10:44

Войска РФ прошлись катком по семи украинским бригадам, включая спецназ "Азов"*

Бойцы российских ВС группировки "Запад" нанесли удары по семи бригадам Вооружённых сил Украины. Среди них были тероборона, нацгвардия и батальон "Азов"*. Украинская армия потеряла 570 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"*, 110-й бригады теробороны, 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Макеевка, Невское, Стельмкховка ЛНР и Красный Лиман ДНР. Отражена атака штурмовой группы 241-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 570 военнослужащих", — рассказали представители ведомства.

Кроме того, ВСУ потеряли танк, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М198 американского производства, 152 мм гаубицу "Мста-Б", две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", британскую 105 мм гаубицу L-119, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

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Ранее российские бойцы "Западной" группировки войск продвинулись на фронте и нанесли поражение сразу нескольким, в числе которых оказался элитный спецназ нацполка "Азов"*. В итоге ВСУ не досчитались 490 военнослужащих, одного танка и восьми автомобилей.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

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Владимир Озеров
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