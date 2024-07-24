Турне "Азова"* по городам Европы является отвратительным и уродливым явлением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это отвратительное явление, это уродливое проявление киевского режима. Это, наверное, лишний раз подтверждает нашу абсолютную правоту. Фактически киевский режим стал одной из колыбелей возрождения нацизма на Европейском континенте", — сказал представитель Кремля, выступая на фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.

Объясняя поддержку турне со стороны западных СМИ, Песков отметил, что они готовы "поддерживать любые самые уродливые проявления киевского режима, лишь бы продолжить войну до последнего украинца".

"Мы это не приемлем. Для любого россиянина это самое уродливое, что может быть", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что самое главное для России — продолжать специальную военную операцию и достичь целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.