Армия РФ покарала элитный спецназ "Азова"* после жуткого видео с убийством российского военного
Российские войска "Запад" разгромили в бою элитный спецназ нацполка "Азов"*
Подразделения группировки российских войск "Запад" продвинулись на фронте и нанесли поражение сразу нескольких бригадам ВСУ, в том числе элитному спецназу нацполка "Азов"*. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.
"Запад" улучшил положение по переднему краю, а также нанёс поражение формированиям 43-й, 63-й, 116-й механизированных, 4-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районах населённых пунктов Синьковка, Загоруйковка, Новоегоровка Харьковской области, Торское ДНР и Серебрянского лесничества", – сказано в сообщении.
За сутки российские силы отразили на этом участке фронта две контратаки подразделений 66-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны. В итоге ВСУ не досчитались 490 военнослужащих, танка, американского БТР М113, восьми автомобилей, американской 155-мм гаубицы М198, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицы М119 производства США, британской L-119 и двух полевых складов боеприпасов.
Ранее "Азов"* выложил видео жестокого расстрела раненного российского военного. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев констатировал, что это является нарушением Женевских конвенций, и призвал поступать с такими извергами так, как описал Константин Симонов в стихотворении "Если дорог тебе твой дом…". А в Кремле назвали "азовцев"* фашистами, которых нужно уничтожать. В Следственном комитете сообщили, что расследуют расстрел.
* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
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