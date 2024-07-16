В ООН изучают данные о расстреле российского военного на видео "Азова"*

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проверяет видео боевиков "Азова"* с расстрелом российского военнослужащего, а также изучает данные из статьи New York Times об убийстве ВСУ пленных российских солдат.

"Нам известно о видеозаписи расстрела российского военнослужащего, опубликованной батальоном "Азов*" на своём канале YouTube 15 июля, и статье в New York Times от 6 июля, в которой также утверждается об убийствах сдавшихся в плен российских военнослужащих", — заявила РИА "Новости" официальный представитель организации Элизабет Троссел.