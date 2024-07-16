В ООН изучают данные о расстреле российского военного на видео "Азова"*
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проверяет видео боевиков "Азова"* с расстрелом российского военнослужащего, а также изучает данные из статьи New York Times об убийстве ВСУ пленных российских солдат.
"Нам известно о видеозаписи расстрела российского военнослужащего, опубликованной батальоном "Азов*" на своём канале YouTube 15 июля, и статье в New York Times от 6 июля, в которой также утверждается об убийствах сдавшихся в плен российских военнослужащих", — заявила РИА "Новости" официальный представитель организации Элизабет Троссел.
Напомним, ранее "Азов"* выложил видео жестокого расстрела раненного российского военного. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев констатировал, что это является нарушением Женевских конвенций, и призвал поступать с такими извергами так, как описал Константин Симонов в стихотворении "Если дорог тебе твой дом…". А в Кремле назвали "азовцев"* фашистами, которых нужно уничтожать. В Следственном комитете сообщили, что расследуют расстрел.
* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
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