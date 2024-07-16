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16 июля, 14:48

Практика живодёров: В МИД пообещали ответить на видео "Азова"* с расстрелом российского бойца

Мирошник: Видео расстрела бойца ВС РФ "Азовом"* демонстрирует их безнаказанность

Кадры расстрела российского военного, которые были опубликованы в телеграм-канале нацбата "Азов"*, наглядно показывают, насколько безнаказанными и защищёнными чувствуют себя украинские националисты и боевики, получившие обещание защиты от влиятельных западников Незалежной. Такое заявление сделал посол по особым поручения Министерства иностранных дел Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Добивать раненых и безоружных — это практики живодёров, игнорирующих всяческие человеческие и международные гуманитарные нормы, а показывать эти "подвиги" окружающим — это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и "международной крыши", обещанной западниками нацистам",цитирует дипломата РИА "Новости".

Мирошник указал на то, что Киев под прикрытием западных "партнёров" демонстрирует пренебрежение нормами международного гуманитарного права. В связи с этим российская сторона будет добиваться международного расследования всех военных преступлений, которые были совершены киевским режимом и украинской армией, чтобы привлечь к законной ответственности и исполнителей, и вдохновителей этих злодеяний.

"Они должны получить и международную оценку и понести наказание. Другого варианта для них не будет!" - подытожил посол.

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Напомним, что бесчеловечный ролик с расстрелом уже прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, ответ на подобный поступок не может быть милосердным, а преступников надо наказать по справедливости — смертной казнью. В Следственном комитете сообщили, что расследуют расстрел, а также атаку ВСУ, от которой пострадал мирный житель Донецкой Народной Республики.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

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Telegram/Минобороны России

Юрий Лысенко
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