Кадры расстрела российского военного, которые были опубликованы в телеграм-канале нацбата "Азов"*, наглядно показывают, насколько безнаказанными и защищёнными чувствуют себя украинские националисты и боевики, получившие обещание защиты от влиятельных западников Незалежной. Такое заявление сделал посол по особым поручения Министерства иностранных дел Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Добивать раненых и безоружных — это практики живодёров, игнорирующих всяческие человеческие и международные гуманитарные нормы, а показывать эти "подвиги" окружающим — это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и "международной крыши", обещанной западниками нацистам", — цитирует дипломата РИА "Новости".

Мирошник указал на то, что Киев под прикрытием западных "партнёров" демонстрирует пренебрежение нормами международного гуманитарного права. В связи с этим российская сторона будет добиваться международного расследования всех военных преступлений, которые были совершены киевским режимом и украинской армией, чтобы привлечь к законной ответственности и исполнителей, и вдохновителей этих злодеяний.

"Они должны получить и международную оценку и понести наказание. Другого варианта для них не будет!" - подытожил посол.