Практика живодёров: В МИД пообещали ответить на видео "Азова"* с расстрелом российского бойца
Мирошник: Видео расстрела бойца ВС РФ "Азовом"* демонстрирует их безнаказанность
Кадры расстрела российского военного, которые были опубликованы в телеграм-канале нацбата "Азов"*, наглядно показывают, насколько безнаказанными и защищёнными чувствуют себя украинские националисты и боевики, получившие обещание защиты от влиятельных западников Незалежной. Такое заявление сделал посол по особым поручения Министерства иностранных дел Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Добивать раненых и безоружных — это практики живодёров, игнорирующих всяческие человеческие и международные гуманитарные нормы, а показывать эти "подвиги" окружающим — это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и "международной крыши", обещанной западниками нацистам", — цитирует дипломата РИА "Новости".
Мирошник указал на то, что Киев под прикрытием западных "партнёров" демонстрирует пренебрежение нормами международного гуманитарного права. В связи с этим российская сторона будет добиваться международного расследования всех военных преступлений, которые были совершены киевским режимом и украинской армией, чтобы привлечь к законной ответственности и исполнителей, и вдохновителей этих злодеяний.
"Они должны получить и международную оценку и понести наказание. Другого варианта для них не будет!" - подытожил посол.
Напомним, что бесчеловечный ролик с расстрелом уже прокомментировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, ответ на подобный поступок не может быть милосердным, а преступников надо наказать по справедливости — смертной казнью. В Следственном комитете сообщили, что расследуют расстрел, а также атаку ВСУ, от которой пострадал мирный житель Донецкой Народной Республики.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.
Telegram/Минобороны России