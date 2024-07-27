Украина столкнулась с "гендерным разрывом наоборот" 27 июля, 13:17 Эксперты заявили о нехватке на Украине водителей, строителей и грузчиков. Обложка © freepik

На Украине тотальная мобилизация лишает страну трудоспособных мужчин, что приводит к краху промышленности и бизнеса, при этом женщины не способны восполнить образовавшуюся кадровую брешь. Об этом пишет РИА "Новости".

Киев официально не объявлял, сколько ещё намерен поставить под ружьё украинцев, но среди населения давно назрела паника и мужчины пытаются либо сбежать из страны, либо купить себе бронь за бешеные деньги. Расширение рамок мобилизации лишает кадров важные отрасли. Так, в ВСУ призывают водителей и транспортников, но при этом власти освобождают от службы сотрудников НКО.

Ужесточение мобилизации привело к тому, что мужчины боятся выходить на работу, где их прямо с места забирают на службу в ВСУ. Число таксистов сократилось в стране на 80%, что подстегнуло цены на перевозки на 30%. Дефицит водителей наблюдается у скорой помощи, у почтовых отделений, а также в сфере общественного транспорта.

Нехватка мужчин фиксируется и в строительстве, где число сотрудников сократилось на 40%. Не хватает инженеров, слесарей, газосварщиков, грузчиков — а это те профессии, где женщины с трудом могут заменить мужчин. Сейчас работодателям выгоднее принимать в качестве сотрудников прекрасный пол, чтобы избежать проблем с военкомами.

По словам экспертов, на Украине появился "гендерный разрыв наоборот", так как мужчины стали получать меньше женщин. По оценкам украинского Министерства экономики, стране требуется 4,5 миллиона работников дополнительно, чтобы частично решить кадровые проблемы к 2030 году.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что демобилизации на Украине не будет до момента окончания конфликта. По его словам, этот шаг поставил бы под угрозу государственность страны, поэтому обсуждение закона о демобилизации на данном этапе просто нецелесообразно.

Авторы Татьяна Миссуми