Китай пригрозил Блинкену за "юрисдикцию длинной руки" по Украине
Глава МИД Китая Ван И заявил о продолжении содействия мирному диалогу по Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И. Обложка © mfa.gov.cn
Пекин продолжит содействовать мирному диалогу по украинскому конфликту и призывает Вашингтон перестать злоупотреблять введением односторонних санкций. С таким заявлением выступил глава МИД Китая Ван И.
"Позиция Китая по украинскому вопросу откровенна и открыта, мы продолжим содействовать мирному диалогу. США должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и юрисдикцией длинной руки", — отметил он в ходе встречи с американским госсекретарём Энтони Блинкеном во Вьентьяне.
При этом Ван И подчеркнул, что Китай против клеветы, "подбрасывания улик" и шантажа. По его словам, Пекин будет принимать эффективные меры для защиты собственных интересов.
Ранее Life.ru писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба записал видео после встречи с китайским коллегой Ван И во время визита в Поднебесную. На нём украинский министр заявил, что Пекин якобы "нерушимо подтвердил своё уважение к принципу суверенитета и целостности Украины".