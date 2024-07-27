Китай пригрозил Блинкену за "юрисдикцию длинной руки" по Украине

Пекин продолжит содействовать мирному диалогу по украинскому конфликту и призывает Вашингтон перестать злоупотреблять введением односторонних санкций. С таким заявлением выступил глава МИД Китая Ван И.

"Позиция Китая по украинскому вопросу откровенна и открыта, мы продолжим содействовать мирному диалогу. США должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и юрисдикцией длинной руки", — отметил он в ходе встречи с американским госсекретарём Энтони Блинкеном во Вьентьяне.

При этом Ван И подчеркнул, что Китай против клеветы, "подбрасывания улик" и шантажа. По его словам, Пекин будет принимать эффективные меры для защиты собственных интересов.