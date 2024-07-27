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27 июля, 14:37

Китай пригрозил Блинкену за "юрисдикцию длинной руки" по Украине

Глава МИД Китая Ван И заявил о продолжении содействия мирному диалогу по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И. Обложка © mfa.gov.cn

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И. Обложка © mfa.gov.cn

Пекин продолжит содействовать мирному диалогу по украинскому конфликту и призывает Вашингтон перестать злоупотреблять введением односторонних санкций. С таким заявлением выступил глава МИД Китая Ван И.

"Позиция Китая по украинскому вопросу откровенна и открыта, мы продолжим содействовать мирному диалогу. США должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и юрисдикцией длинной руки", — отметил он в ходе встречи с американским госсекретарём Энтони Блинкеном во Вьентьяне.

При этом Ван И подчеркнул, что Китай против клеветы, "подбрасывания улик" и шантажа. По его словам, Пекин будет принимать эффективные меры для защиты собственных интересов.

Кулеба после визита в Китай раскрыл "реальную позицию" Киева по переговорам
Кулеба после визита в Китай раскрыл "реальную позицию" Киева по переговорам

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба записал видео после встречи с китайским коллегой Ван И во время визита в Поднебесную. На нём украинский министр заявил, что Пекин якобы "нерушимо подтвердил своё уважение к принципу суверенитета и целостности Украины".

Никита Осипов
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