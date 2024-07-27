Американец забрал у москвича сердце и 850 тысяч, представившись девушкой

Пенсионерка из Москвы устала ждать, пока её сын съедет от неё к своей суженой, и решила проявить инициативу сама. Она перевела 850 тысяч рублей на счёт его интернет-невесты из США, которой, конечно, оказался мужчина. Об этом пишет Mash.

Перед вами эталонная история из разряда современной классики. 46-летний Алексей однажды порадовал мать тем, что наконец нашёл своего человека, которым оказалась красивая и умная военнослужащая из Америки с цветом кожи молочного шоколада. К тому же американку угораздило по уши влюбиться в иностранца с экрана телефона, в связи с чем она начала всерьёз планировать поездку в Москву.

Итак, девушка уже пакует вещи, но, вот незадача, ей необходимо оплатить таможенные сборы. Американка из богатой семьи, у неё есть приданое в виде фамильных драгоценностей, однако деньги должен внести её кавалер, а она уж как-нибудь потом всё отдаст.

Мама 46-летнего москвича поверила в историю невестки, после чего сняла все сбережения, заодно набрав долгов. Вся сумма была отправлена прямиком в Штаты. Желанная американка, разумеется, на этой ноте испарилась, задёрнув за собой занавес стремительно угасающих чувств.