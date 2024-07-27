Американец забрал у москвича сердце и 850 тысяч, представившись девушкой
Мама москвича перевела 850 тысяч невесте сына, которая оказалась мужчиной
Американка, в которую влюбился 46-летний Алексей. Фото © Telegram / Mash
Пенсионерка из Москвы устала ждать, пока её сын съедет от неё к своей суженой, и решила проявить инициативу сама. Она перевела 850 тысяч рублей на счёт его интернет-невесты из США, которой, конечно, оказался мужчина. Об этом пишет Mash.
Перед вами эталонная история из разряда современной классики. 46-летний Алексей однажды порадовал мать тем, что наконец нашёл своего человека, которым оказалась красивая и умная военнослужащая из Америки с цветом кожи молочного шоколада. К тому же американку угораздило по уши влюбиться в иностранца с экрана телефона, в связи с чем она начала всерьёз планировать поездку в Москву.
Итак, девушка уже пакует вещи, но, вот незадача, ей необходимо оплатить таможенные сборы. Американка из богатой семьи, у неё есть приданое в виде фамильных драгоценностей, однако деньги должен внести её кавалер, а она уж как-нибудь потом всё отдаст.
Мама 46-летнего москвича поверила в историю невестки, после чего сняла все сбережения, заодно набрав долгов. Вся сумма была отправлена прямиком в Штаты. Желанная американка, разумеется, на этой ноте испарилась, задёрнув за собой занавес стремительно угасающих чувств.
Возможно, Алексею стоит присмотреться к 55-летней жительнице Москвы, которая написала письмо на найденный в Интернете официальный сайт экстрасенса Александра Шепса, чтобы тот помог ей избавиться от напастей, которые преследуют её по жизни. Она перевела 20 тысяч рублей, но такая древняя магия требовала огромных энергетических затрат, поэтому её попросили скинуть ещё 84 тысячи.