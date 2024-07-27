В Германии набирают популярность партии, критикующие военную помощь Киеву Bild: В ФРГ 10% поддержки получила партия, осуждающая отправку оружия на Украину 27 июля, 14:47 В ФРГ 10% поддержки получила партия, осуждающая отправку оружия на Украину. Обложка © freepik / arbutenkov

В Германии партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ), которая открыто говорит о необходимости прекратить снабжать Киев оружием, набирает популярность среди немцев. Так, уровень её поддержки достиг 10%, что сравнимо с показателями правительственной партии "Зелёные". Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на опрос Института изучения общественного мнения INSA.

Кроме того, популярность растёт и у других партий, критикующих отправку военной техники на Украину. На 1% (до 18%) выросла поддержка у немцев "Альтернативы для Германии", а также 30% набрал оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). А вот правящие блоки показывают снижение рейтинга доверия к ним. Исследование общественного мнения в ФРГ проводилось с 22 по 26 июля, в нём приняло участие 1203 человека.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правящая коалиция Германии становится всё менее популярной из-за того, что поддерживает Украину и вводит санкции против России. По его словам, немцы устали от украинского конфликта и всё труднее их убеждать в важности происходящего.

Авторы Татьяна Миссуми