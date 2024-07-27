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В Германии набирают популярность партии, критикующие военную помощь Киеву

Bild: В ФРГ 10% поддержки получила партия, осуждающая отправку оружия на Украину

27 июля, 14:47
В ФРГ 10% поддержки получила партия, осуждающая отправку оружия на Украину. Обложка © freepik / arbutenkov

В ФРГ 10% поддержки получила партия, осуждающая отправку оружия на Украину. Обложка © freepik / arbutenkov

В Германии партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ), которая открыто говорит о необходимости прекратить снабжать Киев оружием, набирает популярность среди немцев. Так, уровень её поддержки достиг 10%, что сравнимо с показателями правительственной партии "Зелёные". Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на опрос Института изучения общественного мнения INSA.

Кроме того, популярность растёт и у других партий, критикующих отправку военной техники на Украину. На 1% (до 18%) выросла поддержка у немцев "Альтернативы для Германии", а также 30% набрал оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). А вот правящие блоки показывают снижение рейтинга доверия к ним. Исследование общественного мнения в ФРГ проводилось с 22 по 26 июля, в нём приняло участие 1203 человека.

Одна из стран НАТО исключила отправку своих военных на Украину
Одна из стран НАТО исключила отправку своих военных на Украину

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правящая коалиция Германии становится всё менее популярной из-за того, что поддерживает Украину и вводит санкции против России. По его словам, немцы устали от украинского конфликта и всё труднее их убеждать в важности происходящего.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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