В ООН бьют тревогу из-за риска голода 27 миллионов человек EWTN: В Африке 27 млн человек оказались на грани голода из-за рекордной засухи 27 июля, 15:00 Юг Африки поразила худшая за последние 100 лет засуха. Обложка © freepik

В южной части Африки около 27 миллионов человек могут умереть от голода в результате рекордной жары и засухи, которая накрыла регион впервые за 100 лет. Об этом рассказала радиостанции EWTN исполняющая обязанности регионального директора Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) по странам юга Африки Лола Кастро.

"Юг Африки переживает рекордную за последние 100 лет засуху, которая уничтожила в регионе значительную часть урожая, в первую очередь зерновых. Во многих районах фермеры не собрали ничего, а следующий урожай будет только в апреле 2025 года. Сейчас наступает худший период, когда голод угрожает 27 миллионам человек", — объяснила она.

Дикая засуха стала причиной объявления ЧС в пяти государствах: Замбии, Зимбабве, Лесото, Малави и Намибии. Негативные последствия аномальной жары также затронули Анголу и Мозамбик. Температурные рекорды лишили африканцев урожая на 70–80%. По мнению Кастро, властям потребуется найти 409 миллионов долларов, чтобы обеспечить население продуктами питания в зоне бедствия.

Ранее директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков заявил, что всё больше стран в мире сталкиваются с проблемой дефицита продовольствия, список может пополниться ещё 17 государствами. Ранее с проблемой голода уже столкнулись Судан, сектор Газа, Йемен и ряд других африканских стран.

Авторы Татьяна Миссуми