"Убийцы" рака найдены во рту человека The Guardian: Фузобактерии снижают риски смерти от рака на 65% 27 июля, 16:00 Фузобактерии помогают в лечении рака головы и шеи. Обложка © freepik / kjpargeter

Победить отдельные виды рака могут помочь бактерии, которые находятся во рту человека. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на британских учёных из Королевского колледжа Лондона.

Речь идёт о так называемых фузобактериях. Специалисты провели в лаборатории серию опытов, а также проанализировали показатели 155 онкобольных пациентов. Выяснилось, что указанные микроорганизмы на 70–90% разрушают опухолевые клетки, которые образуются в области головы и шеи.

Учёные пришли к выводу, что наличие "убийц" рака в организме человека уменьшает вероятность смерти от опухоли на 65%. Теперь медикам предстоит найти способ, как использовать на практике полученные результаты.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические исследования российских вакцин от рака могут быть начаты в середине 2025 года.

Авторы Татьяна Миссуми