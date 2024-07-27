Девочка родилась с пулей в животе из-за выстрела отца в беременную жену в Подмосковье Подмосковные врачи спасли малышку, родившуюся с пулей в животе 27 июля, 16:56 Врачи в Подмосковье спасли ребёнка с пулей в животе. Обложка © Telegram / ГБУЗ МО "МОЦОМД"

В Московском областном центре охраны материнства и детства врачи успешно прооперировали родившегося младенца, который получил пулю от собственного отца, когда находился в животе у матери. Об этом говорится в телеграм-канале учреждения.

Врачи в Подмосковье спасли ребёнка с пулей в животе. Фото © Telegram / ГБУЗ МО "МОЦОМД"

Врачи в Подмосковье спасли ребёнка с пулей в животе. Фото © Telegram / ГБУЗ МО "МОЦОМД"

Инцидент произошёл, когда женщина была на последнем месяце беременности. Отец малышки устроил тренировку с пневматическим оружием во дворе дома, в результате чего одна из пуль попала в живот его супруги. В больнице потерпевшей сделали УЗИ. Как выяснилось, жизненно важные органы не были травмированы, и тогда врачи приняли решение выждать до родов.

После рождения малышку тут же осмотрели — пуля застряла в коже и не задела органы. Хирурги аккуратно извлекли её и зашили ранку. Сейчас жизни и здоровью мамы и ребёнка ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Москве врачи спасли двухлетнюю девочку с застрявшей в горле проволокой. Как рассказала мать, ребёнок подавился за завтраком, никто в семье не заметил, что именно малышка взяла в рот. В течение недели у неё наблюдались боли в горле, тогда родители обратились к врачам.

Авторы Татьяна Миссуми