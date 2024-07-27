В США забили тревогу из-за "неукротимого" российского оружия на Украине

ВСУ не способны дать отпор ракетным ударам со стороны России по всей Украине, в особенности планирующим авиабомбам. В этом признался отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

"Я говорю о том, что российские ракеты проникают уже по всей стране. Примечательно, что при этом их практически невозможно остановить", — подчеркнул он в одном из видео на ютуб-канале Deep Dive.

Говоря о масштабах российского вооружения, эксперт напомнил, что ВС РФ используют фугасные планирующие авиабомбы, которые запускаются с истребителей. По мнению Дэвиса, даже если украинские войска будут применять Patriot или другие системы противовоздушной обороны (ПВО), западные страны не смогут отправить на Украину необходимое число снарядов.