В США забили тревогу из-за "неукротимого" российского оружия на Украине
Офицер ВС США Дэвис: Ракеты ВС РФ проникают на всю территорию Украины
ВСУ не способны дать отпор ракетным ударам со стороны России по всей Украине, в особенности планирующим авиабомбам. В этом признался отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.
"Я говорю о том, что российские ракеты проникают уже по всей стране. Примечательно, что при этом их практически невозможно остановить", — подчеркнул он в одном из видео на ютуб-канале Deep Dive.
Говоря о масштабах российского вооружения, эксперт напомнил, что ВС РФ используют фугасные планирующие авиабомбы, которые запускаются с истребителей. По мнению Дэвиса, даже если украинские войска будут применять Patriot или другие системы противовоздушной обороны (ПВО), западные страны не смогут отправить на Украину необходимое число снарядов.
Между тем российские военные продолжают уничтожать оружие Вооружённых сил Украины. Так, добычей Армии России стали две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ