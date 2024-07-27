Пропавшего в Израиле 15-летнего вундеркинда нашли в России

Сбежавший в Россию подросток-вундеркинд из Израиля нашёлся, его намерены отправить домой в ближайшее время. Поиском 15-летнего гения занимались департамент израильтян за границей, МИД Израиля и посольство Израиля в РФ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство еврейского государства в Москве.

"Юноша был найден. МИД совместно с полицией Израиля и семьей израильтянина делают всё возможное для его скорейшего возвращения в Израиль", — рассказали в дипмиссии.

Ранее утром стало известно, что подросток-вундеркинд прилетел из Израиля в Тбилиси, затем во Внуково, а по телефону вместо него отвечают незнакомые мужчина и женщина. 15-летний юноша — компьютерный гений, отлично разбирается в программировании.