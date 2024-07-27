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27 июля, 18:12

Пропавшего в Израиле 15-летнего вундеркинда нашли в России

Посольство Израиля заявило, что сбежавшего в Россию 15-летнего вундеркинда нашли

Пропавший в Израиле подросток. Обложка © Telegram / Mash

Пропавший в Израиле подросток. Обложка © Telegram / Mash

Сбежавший в Россию подросток-вундеркинд из Израиля нашёлся, его намерены отправить домой в ближайшее время. Поиском 15-летнего гения занимались департамент израильтян за границей, МИД Израиля и посольство Израиля в РФ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство еврейского государства в Москве.

"Юноша был найден. МИД совместно с полицией Израиля и семьей израильтянина делают всё возможное для его скорейшего возвращения в Израиль", — рассказали в дипмиссии.

Ранее утром стало известно, что подросток-вундеркинд прилетел из Израиля в Тбилиси, затем во Внуково, а по телефону вместо него отвечают незнакомые мужчина и женщина. 15-летний юноша — компьютерный гений, отлично разбирается в программировании.

В Ленобласти отец похитил сына, вырвав из рук у бывшей жены
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А в Красноярске задержали мужчину, похитившего у бывшей супруги в Краснодаре пятилетнюю дочь. Поиски малышки продолжались восемь месяцев.

Андрей Бражников
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